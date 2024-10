Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

I primi migranti in arrivo nei centri di accoglienza in Albania, gli sviluppi sul fronte della guerra in Medio Oriente con gli ultimi raid israeliani sul Libano e a Gaza. Poi, ancora, il caso del 15enne morto suicida a Senigallia e vittima di bullismo, la Manovra che approda in cdm e la vittoria dell'Italia in Nations League. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola