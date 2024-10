Roma, rimpasto giunta Gualtieri: Smeriglio e Ruberti nuovi assessori

Miguel Gotor lascia la Cultura "per motivi non politici ma personali e professionali". Al suo posto arriva Smeriglio, mentre Bugarini va al Personale. Il nuovo capo della segreteria sarà Albino Ruberti, oggi alla guida di Risorse per Roma. Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti, fanno sapere dal Campidoglio ascolta articolo

Mini-rimpasto lampo nella giunta di Roma Capitale di Roberto Gualtieri. L'assessore alla Cultura Miguel Gotor lascia e al suo posto arriva Massimiliano Smeriglio. Via anche Andrea Catarci: al Personale arriva l'attuale capo segreteria del sindaco Giulio Bugarini; il nuovo capo della segreteria sarà Albino Ruberti, oggi alla guida di Risorse per Roma.

Gotor: "Lascio per motivi non politici ma personali e professionali" A dare l'avvio al primo cambio di squadra nella giunta Gualtieri sono state le dimissioni di Miguel Gotor, il professore di Storia chiamato da Gualtieri a sedere sulla poltrona che fu di Renato Nicolini e Gianni Borgna: "Motivi non politici ma personali e professionali - spiega sui social -. Ho due figlie di 8 e 13 anni che hanno bisogno di una presenza più assidua del padre e poi gli obblighi che avevo preso sia a livello editoriale che con l'università bussano alla porta". approfondimento Live In Roma, Gualtieri: per Fontana di Trevi un limite agli accessi

Smeriglio: "Valorizzare il profilo di Roma come città del dialogo" La casella di Gotor verrà occupata da Massimiliano Smeriglio, della Sinistra Civica Ecologista, storico leader della sinistra romana, roccaforte alla Garbatella, docente e scrittore. Già vicepresidente della Regione Lazio con Nicola Zingaretti, era stato europarlamentare eletto col Pd nel 2019. Nel 2024 si ricandida in Europa, stavolta con Avs, ma non viene eletto. "Roma rimane il mio centro di gravità permanente - dice oggi -. Investiremo in un tour per comprendere meglio gli umori, i bisogni e i desideri della città". Due gli assi di intervento, annuncia: "Riappropriazione, per accorciare le distanze tra le diverse città di Roma, tra la grande bellezza e la sterminata periferia urbana", e "riconciliazione, che al tempo del Giubileo significa grazia, perdono, indulgenza e valorizzare il profilo di Roma come città del dialogo, della pace, della solidarietà". approfondimento Roma, in arrivo 15mila telecamere gestite con intelligenza artificiale

Catarci si occuperà dell'Anno Santo Proprio di Anno Santo si occuperà Andrea Catarci, assessore uscente al Personale, nell'Ufficio di scopo 'Giubileo delle persone e Partecipazione'. "Durante il mandato come assessore abbiamo affrontato sfide importanti e raggiunto traguardi significativi - ha commentato -. L'impegno a proseguire insieme il lavoro al servizio della città in un anno importante come quello giubilare sarà prioritario anche nel nuovo imminente incarico, come l'obiettivo di mettere al centro le persone e i territori, specialmente quelli periferici". approfondimento Giubileo 2025, a piazza Pia scoperta lavanderia del II secolo. FOTO