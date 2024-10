Inchiesta Bari, da Meloni alla Juve: tutti i conti spiati dal bancario

Introduzione

Con il passare dei giorni continuano a emergere nuovi nomi di politici, imprenditori, sportivi e altri personaggi pubblici i cui conti correnti e carte di credito sono stati spiati dall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo della sede di Bisceglie (Bari), indagato dalla Procura del capoluogo pugliese per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Tra i politici, spiccano i nomi della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Matteo Salvini, Daniela Santanchè e Guido Crosetto. Attenzionati anche ex premier come Matteo Renzi, Mario Draghi, Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi (e figli). Non mancano poi sportivi come Francesco Totti, Diego Armando Maradona e la società Juventus. E poi ancora i cantanti Al Bano, Antonello Venditti, Zucchero e il presentatore televisivo Paolo Bonolis. Il 52enne ha anche controllato i conti di colleghi, concittadini, amici, parenti e conoscenti. Un totale di 6.600 accessi abusivi.