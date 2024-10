Pnrr, raggiunti i primi obiettivi europei con oltre 4mila PA in cloud

La Pubblica amministrazione digitale corre con il cloud qualificato. Oltre quattromila enti, fra Pa centrali, Comuni, Scuole, Asl e Aziende ospedaliere, hanno migrato dati, servizi e sistemi informativi verso infrastrutture cloud ad alta affidabilità, permettendo all'Italia di superare gli obiettivi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) previsti al 30 settembre 2024 per le Misure 1.1 "Infrastrutture digitali" e la Misura 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud". Lo indica il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri in una nota insieme al Polo strategico nazionale (Psn).