Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa

Il fronte economico, in vista della Manovra, è al centro dei principali quotidiani oggi in edicola, con la premier Meloni che assicura: "Non alziamo le imposte". Spazio, ancora, all'uragano Milton, definita "la tempesta del secolo", che sta preoccupando la Florida. E ancora agli sviluppi della guerra in Medio Oriente con la telefonata Biden-Netanyahu: al centro c'è stato il piano per l'Iran di Israele