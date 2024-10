Allerta arancione invece su tutto il Trentino Alto Adige e gialla sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Sul capoluogo lombardo sono caduti in poche ore 35-40 millimetri d'acqua. Scuole chiuse in provincia di Brescia

Pioggia intensa da stanotte su Milano - dove in poche ore sono caduti 35-40 millimetri d'acqua - e su tutta la Brianza e le Prealpi. In mattinata è stata attivata nel capoluogo la vasca di laminazione del Seveso e alle 8.40 il fiume Lambro - che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione.ù

Scuole chiuse anche in provincia di Brescia

Vento forte e pioggia stamattina anche in provincia di Brescia, colpita come il resto della Lombardia da un'ondata di maltempo. In alcune zone della Val Camonica i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, provvedimento adottato per oggi anche in altre aree della regione. Stando al bollettino meteo regionale la Val Camonica è la zona della provincia più coinvolta, con un codice rosso per rischio idrogeologico.