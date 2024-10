Uragano Kirk, ondata di maltempo e rischio eventi estremi in Italia: ecco dove

Per giovedì, come ricorda ilMeteo.it, è attesa una giornata di forte maltempo su buona parte del Paese. Le piogge non saranno l’unico problema: il vento sarà protagonista, con forti raffiche di Libeccio sul versante occidentale e una Sciroccata intensa sul versante adriatico. Le condizioni del mare peggioreranno ovunque, con mari molto mossi o agitati. Al Sud, i venti meridionali porteranno un aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 34°C in Sicilia, supereranno i 30°C in Puglia e toccheranno punte di 28°C nelle Marche e in Abruzzo, un’anomalia per il periodo