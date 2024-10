Maltempo, ancora temporali al Centro-Nord. Allerta rossa in Veneto

Oggi, nel corso della giornata, la situazione dovrebbe essere in miglioramento e il meteo concedere una tregua. Ma sono attese ancora piogge intense al Centro-Nord, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul Triveneto. Su parte del Veneto allerta rossa per rischio idrogeologico. Clima più mite al Centro, quasi estivo al Sud. Giovedì una nuova perturbazione dovrebbe colpire il Nord

Continua l'ondata di maltempo che sta colpendo alcune regioni italiane. Oggi, nel corso della giornata, la situazione dovrebbe essere in miglioramento e il meteo concedere una treguia. Ma sono attesi ancora temporali e piogge intense al Centro-Nord, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul Triveneto. Su parte del Veneto allerta rossa per rischio idrogeologico. Clima più mite al Centro, quasi estivo al Sud. Giovedì, poi, una nuova perturbazione dovrebbe interessare il Nord Italia ( LE PREVISIONI METEO ).

Il maltempo

Nelle scorse ore i temporali e le piogge intense hanno avuto effetti pesanti per molti territori soprattutto per l'esondazione di fiumi e canali. Le precipitazioni hanno colpito soprattutto la Liguria, la Lombardia e la Toscana. Problemi anche in altre zone dell'Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Tuscia.