Ciclismo, oggi la Tre Valli Varesine: il percorso e dove vederla in tv

Al via l’ultima tappa del Trittico Lombardo: a causa delle condizioni meteo il percorso effettivo è di 168 chilometri al posto degli originari 200. A contendersi la vittoria sono lo sloveno Tadej Pogacar, campione del mondo in carica, e il belga Remco Evenepoel, oro a Parigi 2024, con Alaphilippe e Pidcock nel ruolo di outsider

Chi corre

Oggi si sfidano due tra i ciclisti che più si sono messi in evidenza quest’anno: da un lato Tadej Pogacar, vincitore dell’ultimo Giro, Tour de France e anche campione del mondo, dall'altro Remco Evenepoel, campione olimpico a Parigi. A contendere la vittoria ci sono anche due outsider, come Julian Alaphilippe e Thomas Pidcock. Tra i corridori italiani invece, poco da segnalare: alcuni sono destinati al ruolo di gregari di lusso, come nel caso di Alessandro Covi e Diego Ulissi con Pogacar. Antonio Tiberi può trovare spazio in casa Bahrein, specie dopo la recente vittoria al Giro di Lussemburgo. Lo stesso vale per Giulio Ciccone di Lidl-Trek. Sembrano lontani i tempi delle ultime vittorie tricolori, rispettivamente di Nibali (2015), Colbrelli (2016) e De Marchi (2021).

Il percorso

A causa delle condizioni meteo difficili, con l'allerta rossa segnalata in tutta la Lombardia, gli organizzatori hanno tolto due giri del circuito finale di Varese, riducendo così il percorso a 168 chilometri al posto degli originari 200. I tratti salienti sono rappresentati dalla salita dei Ronchi, vista nel Mondiale 2008, e dal Montello, oltre a due passaggi sul Barasso nella parte finale di gara.

Dove vederla in tv

La Tre Valli Varesine è trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport HD dalle 14:30 e su Rai 2 dalle 15:00 e per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 15;30. Streaming gratuito su Rai Play, a pagamento su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.