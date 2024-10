Uragano Kirk verso l'Europa, colpirà anche l'Italia?

L’uragano Kirk si muove verso l’Europa. Per ora si trova ancora in pieno Oceano Atlantico, ma nelle prossime ore – evidenziano i meteorologi – si avvicinerà al Vecchio Continente. Per il momento la sua potenza ha raggiunto la categoria 4, su una scala che va da un minimo di 1 a un massimo di 5, e i suoi venti toccano i 230 km/h. Dove colpirà in Europa? E che effetti avrà sull’Italia? ( LE PREVISIONI METEO ).

Da uragano atlantico a ciclone post-tropicale

Il portale iLMeteo.it ricorda come l’eventualità che gli uragani atlantici riescano a raggiungere l’Europa non sono poi così alte, nonostante ci siano eccezioni degne di nota. Di solito gli uragani durante il loro percorso prendono comunque una forma diversa, trasformandosi in tempeste extratropicali, a cause del contatto con le acque fredde dell’Atlantico del Nord. È questo che dovrebbe succedere anche a Kirk, almeno secondo il Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’agenzia governativa Usa che, tra le altre cose, monitora proprio gli uragani. Insomma, quando toccherà le acque fredde dell’Atlantico settentrionale, anche Kirk diventerà un ciclone post-tropicale.

Venti di burrasca anche oltre i 120 km/h

La trasformazione da uragano a ciclone post-tropicale non significa però che Kirk diventerà innocuo. Le stime prevedono infatti che porterà forti piogge sull’Europa, con venti di burrasca che potrebbero superare i 120 km/h.