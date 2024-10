Sciopero dei controllori di volo Enav all'aeroporto di Palermo

Si preannuncia un autunno caldo sul fronte degli scioperi. Ad oggi per ottobre sono in agenda oltre 60 agitazioni in tutta Italia, tra locali, nazionali e lo sciopero generale, dai trasporti alla scuola alla sanità, passando per la giustizia. Domani 11 ottobre scioperano i lavoratori Enav di Palermo, dalle 13 alle 17 (sciopero indetto da Filt Cgil e Uiltrasporti). Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente. Infatti durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Il ruolo di Enav

L’ENAV è da 40 anni leader nel controllo del traffico aereo, insieme alle società del Gruppo - IDS AirNav, Techno Sky e D-flight – garantisce la sicurezza e l'efficienza dei servizi della navigazione aerea grazie a tecnologie all'avanguardia in continua evoluzione nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale