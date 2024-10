La Vespucci a Darwin, inaugurata tappa australiana e Villaggio Italia

Per la prima volta nella sua lunga storia, l'Amerigo Vespucci ha raggiunto le coste australiane, con un emozionante arrivo a Darwin. La leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana, che sta completando il suo tour mondiale iniziato a Genova nel luglio 2023, ha portato con sé il Villaggio Italia, un'esposizione itinerante delle eccellenze italiane. La tappa australiana ha visto un'enorme partecipazione di pubblico, tra locali, turisti e italiani residenti, tutti desiderosi di ammirare la nave ascolta articolo

Grande successo per la nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, approdata per la prima volta nella storia a Darwin, in Australia. Dopo 35.000 miglia e 460 giorni di navigazione, la "nave più bella del mondo" ha raggiunto la capitale del Territorio del Nord, accolta da migliaia di persone desiderose di ammirarla. Ad accompagnare la nave, lo ‘Spirito di Stella’, il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell'ambito del Progetto "WoW" - Wheels on Waves - Ruote sulle Onde - Around the World 2023-2025.

IL VILLAGGIO ITALIA E LE ECCELLENZE ITALIANE

Durante l'approdo, è stato inaugurato anche il Villaggio Italia, un'esposizione itinerante che celebra le eccellenze italiane nei campi dell'arte, della cultura e dell'artigianato. La cerimonia di apertura del Villaggio Italia a Darwin, che ha segnato anche l'inizio delle attese visite a bordo della Nave, ha visto la partecipazione del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, dell'Ambasciatore d'Italia a Canberra , Paolo Crudele, e di Gioacchino Alfano, Presidente di Difesa Servizi, la società del Ministero della Difesa incaricata di gestire e supportare tutte le fasi dell'iniziativa. Erano inoltre presenti il ​​Capitano di Vascello Giuseppe Lai, il Comandante della Nave Amerigo Vespucci, l'Ammiraglio Ispettore Capo Pietro Covino per il Ministero della Difesa. Per le istituzioni australiane sono intervenuti il ​​senatore Raff Ciccone, Presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Australia, Gerard Maley, vice capo ministro per i Territori del Nord, e il sindaco di Darwin, Kostantine Vatsk. Questo evento, parte integrante della tappa australiana, ha arricchito l'esperienza dei visitatori, offrendo uno sguardo approfondito sulla cultura italiana. La comunità locale, composta non solo da australiani ma anche da molti italiani emigrati, ha accolto con entusiasmo la presenza della nave e del Villaggio, rendendo la giornata memorabile.