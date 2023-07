Amerigo Vespucci, il giro per il mondo dopo la partenza da Genova

È partita sabato dal Porto Antico di Genova , salutata dalle frecce tricolori, la nave scuola della Marina Militare 'Amerigo Vespucci per il giro del mondo. Il viaggio durerà circa venti mesi e il veliero attraverserà tre oceani e cinque continenti per attraccare in trentuno porti. A bordo 217 membri di equipaggio e 126 allievi, compreso uno di nazionalità ucraina. Il veliero navigherà sotto l'insegna dell'Unesco e sarà simbolo del Giorno degli oceani nel 2024 quando farà tappa in Messico.

Ambasciatore del Made in Italy

“Con questa nave - ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto il giorno in cui è salpata - partono la cultura, la storia, l'industria e l’innovazione, tutto quello che l'Italia evoca quando se ne proferisce il nome”. La nave ospiterà anche strumentazione e ricercatori dell’Università di Genova con un progetto creato in tandem con l'Istituto Idrografico della Marina e la Marina Militare. Inoltre a rinverdire la tradizione del Vespucci di ambasciatore del Made in Italy, saranno allestiti in particolari occasioni alcuni “villaggi” per presentare i prodotti enogastronomicimade in Italy.