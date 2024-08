Amerigo Vespucci, oggi l'inaugurazione del Villaggio Italia a Tokyo

Dopo la tappa di Los Angeles a inizio luglio e quella a Honolulu, lo storico veliero della Marina Militare italiana resterà nella capitale nipponica fino a venerdì 30 agosto. E proprio oggi, 26 agosto, è stato inaugurato anche il Villaggio Italia, l'esposizione internazionale interamente dedicata alle eccellenze del nostro Paese ascolta articolo

L'Americo Vespucci approda a Tokyo. Per la prima volta in 93 anni, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare italiana è sbarcato in Giappone, una delle tappe principali del suo tour mondiale iniziato nel 2023. Dopo la tappa di Los Angeles a inizio luglio e quella a Honolulu, il veliero resterà nella capitale del Paese del sol levante fino a venerdì 30 agosto. E proprio oggi, 26 agosto, è stato inaugurato anche il Villaggio Italia, l'esposizione internazionale interamente dedicata alle eccellenze italiane.

Il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci L'Amerigo Vespucci è partita a luglio 2023 dal porto di Genova per un itinerario mondiale. Fino all'11 febbraio 2025, lo storico veliero della Marina Militare, che è anche la più antica unità navale italiana in servizio, navigherà per 20 mesi facendo tappa in oltre 30 porti in 28 Paesi di tutto il mondo. Il Villaggio Italia Il Villaggio Italia a Tokyo vedrà protagonista oltre 40 eventi dedicati al meglio dell'industria, della cultura e dell'innovazione made in Italy. Su una superficie di 22.500 mq, quasi il doppio rispetto a quella della tappa di Los Angeles (di 12mila mq), prenderanno forma mostre, installazioni, concerti e convegni interamenti dedicati ai settori italiani di cultura, arte, sport, ricerca e industria. Al centro della rassegna anche le eccellenze enogastronomiche, con i migliori piatti e vini della tradizione del Bel Paese. "Siamo alla 22° tappa del tour mondiale dopo 14 mesi, da quando siamo partiti da Genova lo scorso primo luglio 2023", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Abbiamo grandissime aspettative sia di visitare una cultura diversa e affascinante, sia di ricevere una calorosa accoglienza", ha aggiunto il ministro, che ha poi concluso: "Nave Vespucci porta con sé tutte le eccellenze del nostro Paese".

