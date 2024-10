Maltempo, oggi allerta meteo in 13 regioni: ecco quali

Su più di metà della Penisola oggi è allarme per i temporali che sono iniziati già dalle prime ore del mattino. Previsti "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento", fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse in molti Comuni

L'avviso della Protezione Civile

L’avviso con cui la Protezione Civile ha diramato le allerte parla di “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale” che da Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise (specie settori occidentali) durante la giornata si estenderà su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Si prevedono “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le scuole chiuse oggi per il maltempo

Molte le scuole che non hanno aperto in mattinata a causa del maltempo. Così è per molti istituti della Toscana. In provincia di Livorno niente lezioni a Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Rosignano Marittimo, Bibbona, Collesalvetti. All'Elba nei comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Marciana Marina. Nel Grossetano scuole chiuse a Massa Marittima, Gavorrano e Roccastrada, nel Pisano a Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo. Scuole chiuse anche ad Ancona e in moti comuni marchigiani, oltre che a Terni, in Umbria.