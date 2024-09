Maltempo, in Veneto oltre 450 chiamate ai vigili del fuoco. VIDEO

Nel Padovano la situazione più allarmante

In provincia di Padova una delle situazioni più critiche nell'alta provincia, nei comuni di Tombolo, Cittadella, Loreggia, Villa del Conte per l'intensità delle precipitazioni nell'arco di un'ora. L'eccezionale portata d'acqua ha generato l'esondazione del fiume Tergola e del Piovego, nonché del canale Vandura con l'allagamento di locali e strade. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con 15 unità e mezzi provenienti dai comandi di Rovigo, Venezia, Verona e Belluno.

Numerosi allagamenti a Vicenza

A Vicenza un alto numero di chiamate per allagamenti di piani interrati nel Comune di Torri di Quartesolo, interventi in città, a Camisano Vicentino, Grisignano del Zocco, Longare e altri comuni della Riviera Berica. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con una squadra proveniente dal comando di Rovigo. A Treviso interventi dei vigili del fuoco sempre per prosciugamenti nei Comuni di Silea, Preganziol, Casier. In provincia di Venezia particolarmente colpiti i comuni di Mirano, Salzano, Martellago, dove hanno operato fino all'alba le squadre dei vigili del fuoco di Mira, i volontari di Mirano, squadre di volontari della Protezione Civile per il prosciugamento di garage e piani interrati. Intervento dei vigili del fuoco per per un principio d'incendio di un quadro elettrico a Spinea, sempre dovuto al maltempo, un furgone rovesciato in autostrada per acqua accumulata sulla carreggiata. Infine a Verona interventi per prosciugamenti di cantine e garage allagati a Bovolone, Isola della Scala, San Bonifacio.