Maltempo, dispersi bimbo di 5 mesi e nonna nel Pisano

"Le ricerche dei dispersi sono in corso dalla scorsa notte", dice ai microfoni di Sky TG24 Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco. "Le squadre sono all'opera nella zona di Montecatini Val di Cecina. Sono una famiglia di tedeschi in vacanza, si erano rifugiati sul tetto di una abitazione. Il bimbo di 5 mesi è finito in acqua insieme alla nonna. Questi incidenti non lasciano molte speranze, ma il nostro obiettivo è cercare di salvarli". Il resto degli interventi, spiega Cari, "sono stati ordinari. La situazione è in miglioramento".

Proseguono intanto nel Pisano e nel Livornese gli interventi di soccorso per gli ingenti danni causati dal maltempo. I vigili del fuoco hanno fornito supporto a diversi automobilisti in difficoltà e hanno portato a termine diversi interventi per allagamenti. Criticità a Montescudaio nel pisano, a San Vincenzo e Castagneto Carducci nel livornese.La sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini, dopo una nottata di maltempo, ha così descritto la situazione nella zona: "221 millimetri di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango. Abbiamo terminato - prosegue la prima cittadina - i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall’acqua". Ora spiega la sindaca, "conteremo i danni. Saranno pesanti".

Nubifragio nel salernitano, danni ed evacuazioni

Situazione difficile non solo in Toscana, ma anche in Campania. Danni e disagi a Salerno e provincia a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte. Situazione più complicata a Sarno dove le abbondanti piogge hanno determinato, nella zona del centro storico, area pedemontana alle spalle della casa comunale, lo scivolamento a valle di detriti e fango. Per precauzione, alle 2, il Comune ha provveduto all'evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni. "Le persone allontanate da casa - fa sapere il sindaco Francesco Squillante sui social - sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate da personale della Croce rossa e Protezione civile". Intanto, "e' stato attivato il Coc - aggiunge - e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, tecnici comunali, Protezione civile, Croce rossa. Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia su tutto il territorio". Per i veicoli provenienti dal centro cittadino, divieto di transito e accesso a via Michele Squitieri, via Mortaro e vico San Martino. La bomba d'acqua ha provocato allagamenti anche nel capoluogo di provincia campano, in particolare a Torrione.