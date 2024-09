Maltempo, Ue propone aiuti da 37,4 milioni per gli agricoltori

La Commissione europea ha proposto di stanziare 119,7 milioni di euro dalla riserva agricola per sostenere direttamente gli agricoltori di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania che sono stati colpiti da eventi climatici avversi eccezionali in primavera e all'inizio dell'estate. Nel dettaglio, la Commissione ha proposto di assegnare 10,9 milioni di euro alla Bulgaria, 46,5 milioni alla Germania, 3,3 milioni all'Estonia, 37,4 milioni all'Italia e 21,6 milioni di euro alla Romania. L'esecutivo spiega che ciò contribuirà a compensare gli agricoltori di questi paesi che hanno perso parte della loro produzione e, di conseguenza, parte del loro reddito. Gli importi presentati oggi sono un segno di solidarietà dell'Ue nei confronti degli agricoltori colpiti, che può essere integrato fino al 200% da fondi nazionali.

Aiuti entro aprile 2025

Una volta adottati, le autorità nazionali dovranno distribuire l'aiuto entro il 30 aprile 2025 e garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali. Gli Stati membri interessati dovranno inoltre comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2024, i dettagli dell'attuazione delle misure, in particolare i criteri utilizzati per determinare la concessione di aiuti individuali, l'impatto previsto della misura, le previsioni di pagamento ripartite per mese fino alla fine di aprile e il livello del sostegno supplementare da fornire. La notifica dovrebbe inoltre includere le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni. La proposta della Commissione sarà discussa con tutti gli Stati membri prima di decidere in merito alla sua approvazione durante la riunione del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli del 7 ottobre.