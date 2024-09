Meteo, torna l'allerta maltempo: le regioni a rischio. Le previsioni

Ecco le precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 24 settembre: rovesci residui al mattino tra Liguria ed alta Toscana, in attenuazione. Acquazzoni anche tra Triveneto e Friuli, anch’essi in attenuazione in giornata. Piovaschi o rovesci anche tra basso Lazio, Campania, Calabria Tirrenica ed ovest Sardegna, unitamente a temporali anche forti nel Salento in mattinata, per il resto assenza di fenomeni.