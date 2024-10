Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa dal Bolognese a zone costiere

Diramato codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, fino a mezzanotte del 4 ottobre. Le piogge sono previste in intensificazione nel pomeriggio sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Possibili frane e innalzamento dei fiumi fino a soglia 2. L’allerta è da correlare soprattutto alla vulnerabilità del territorio, colpito dall'alluvione del 19 settembre. Priolo: "Piogge di oggi non paragonabili a quanto avvenuto due settimane fa”

Nelle ultime ore è cresciuta la preoccupazione per la situazione del maltempo in Emilia-Romagna. L’allerta è da correlare soprattutto alla vulnerabilità del territorio, già colpito dall'alluvione del 19 settembre . Arpae e Protezione Civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle ore 12 di oggi fino a mezzanotte del 4 ottobre. Le piogge sono previste in intensificazione nel pomeriggio sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Possono crearsi frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale che potranno superare le soglie 2 (criticità moderata). Il transito delle piene può avvenire nelle prime ore della notte.

Priolo: “Piogge di oggi non paragonabili all’alluvione"

La presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, in un’intervista ha spiegato che "l'evento che stiamo gestendo in queste ore non è paragonabile a quello di dieci giorni fa. La situazione di cumulate di piogge è lontanissima da quella situazione precedente, però quello che stiamo vivendo è la fragilità dei cantieri che sono in corso". Poi ha aggiunto che "non avremo fiumi colpiti col superamento di soglia 3", mentre ci saranno "superamenti di soglia 1 e di soglia 2. Se non fosse successo nulla una settimana fa probabilmente avremmo un'allerta gialla. Con una fragilità che abbiamo in alcuni ambiti in cui ci sono state delle rotture abbiamo la necessità e l'esigenza di fare in modo che i cittadini vengano allertati correttamente e che tutta la macchina del soccorso sia operativa". Vista la situazione "noi a livello preventivo abbiamo bisogno di tutelare la popolazione che in questo momento è esposta, perché sono tantissimi i cantieri che stiamo facendo sui fiumi". Insomma "se non avessimo avuto questo evento dieci giorni fa questa pioggia non ci spaventerebbe, però avendo tanti danneggiamenti in corso sugli argini noi ne dobbiamo tenere conto".

Allerta a Forlì per il fiume Montone

Sulle forti piogge che da ore stanno interessando la zona, l'amministrazione comunale di Forlì informa che "secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale, l'allerta rossa per la giornata di giovedì 3 ottobre riguarda principalmente le fragilità arginali lungo il fiume Montone provocate dalla forte ondata di maltempo del 18-19 settembre scorso. Non è prevista al momento la chiusura delle scuole. In serata, alla luce di ulteriori indicazioni da parte della Protezione Civile, seguiranno aggiornamenti. Si invitano comunque i cittadini a prestare la massima attenzione, a ridurre gli spostamenti e a non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini".