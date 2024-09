Milano, migliaia di persone ai funerali di Luca Salvadori

A distanza di oltre una settimana dalla tragica scomparsa, avvenuta sabato 14 settembre dopo un incidente in gara, si sono tenuti oggi a Milano i funerali di Luca Salvadori. Migliaia le persone che hanno riempito piazza di Santa Maria delle Grazie a Milano, quest’oggi, per dare l’ultimo saluto al pilota di motociclismo morto a soli 32 anni. Amici, parenti e semplici cittadini hanno invaso la piazza e atteso sotto la pioggia alzando i caschi al cielo per onorare la sua memoria. Fuori dalla chiesa erano stati allestiti due maxi schermi, per permettere a tutti di ascoltare la funzione religiosa. Tra i presenti, molti personaggi dello sport e dello spettacolo: Jovanotti, Gianni Morandi, Red Canzian, Roby Facchinetti, Alba Parietti, Eros Ramazzotti.