Funerali Luca Salvadori, il 25 settembre a Milano l'ultimo saluto

“A breve forniremo ulteriori informazioni per chi vorrà partecipare”, scrivono sui social di Salvadori -. Molti di voi hanno scritto che vorrebbero partecipare ai funerali in moto. al fine di dare l'opportunità di essere presenti nelle immediate adiacenze della basilica, abbiamo bisogno di poter ipotizzare le possibili presenze. Chi ha intenzione di farlo lasci per favore un commento a questa storia".

Chi era Luca Salvadori



Figlio di Maurizio Salvadori, noto produttore milanese, aveva solo 32 anni. Era un pilota e anche un creator e youtuber di grande successo con oltre mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600 mila iscritti su Youtube.

Come pilota esordì nel 2009 nel campionato Italiano velocità. Dopo alcune stagioni di crescita, tra il 2010 e il 2015 partecipò a diverse competizioni in Stock 600 e Superstock 1000, migliorando gradualmente i suoi risultati, ottenendo anche un podio nell'Europeo del 2013. Dal 2016 al 2018 corse in campionati nazionali e internazionali, concludendo spesso nelle prime posizioni.

Nel 2023 ha debuttato nel Motomondiale con Pramac Racing nella MotoE, ma alcuni problemi fisici gli hanno impedito di concludere la stagione, classificandosi comunque 17°. Ma partecipava anche alle gare in strada come il Tourist Trophy all'isola di Mann, tra le più pericolose al mondo.

È proprio durante una gara su strada valida per l’International Road Racing, a Frohburg in Germania, che Salvadori ha perso la vita. Alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000 il pilota tedesco Didier Grams sarebbe caduto in una rapida curva a sinistra e, nell’incidente è rimasto coinvolto anche Salvadori, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in ospedale il pilota è morto per le gravi lesioni riportate.