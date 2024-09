Napoli, ordinato lo sgombero parziale di altre due Vele di Scampia

Dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste , che a fine luglio ha provocato tre vittime, nelle scorse settimane il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato due ordinanze di sgombero, ad horas, per motivi di sicurezza, delle Vele Gialla e Rossa di Scampia. I due provvedimenti, siglati dal primo cittadino, riguardano nello specifico gli isolati C e D, che sono attualmente occupati. Sarebbero una cinquantina gli alloggi a rischio. La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza, "a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità". Queste due Vele, come quella Celeste, sono di proprietà del Comune di Napoli. La Vela celeste è già stata completamente liberata. Negli anni passati si è proceduto all'abbattimento di altre Vele e al loro posto sono stati realizzati edifici più moderni.

Sgomberati 23 appartamenti nella Vela Gialla, 17 nella Rossa

"Per motivi urgenti e contingibili di sicurezza pubblica, a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità - si legge nelle due ordinanze - si ordina lo sgombero, ad horas, delle unità abitative di proprietà comunale, facenti parte del patrimonio disponibile sito in Napoli, quartiere Scampia, via della Resistenza". Nelle due ordinanze sono riportati i singoli nuclei familiari interessati dal provvedimento. Per la Vela Gialla si tratta di 23 appartamenti, mentre uno è risultato già sgomberato da cose e persone. Per quanto riguarda la Vela Rossa, i nuclei familiari interessati dal provvedimento sono 17, mentre altri 11 alloggi risultano già sgomberati e per due nuclei non si è potuto procedere alla notifica della diffida nei confronti degli occupanti, in quanto non identificabili. Per questi ultimi, si legge ancora nell'ordinanza, "la Polizia locale si riserva di effettuare tutte le operazioni di identificazione e fotosegnalamento presso i preposti uffici della Questura".