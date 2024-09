Policlinico Foggia, nuova aggressione a infermieri in pronto soccorso

Economia

Sedici anni fa si spendevano 110 miliardi per la sanità, un valore inferiore a quello del 2024, che ammonta a 136 miliardi (ma superiore considerando l’effetto dell’inflazione). Nonostante la cifra in crescita, il nostro Paese resta tra gli ultimi per spesa sanitaria pro capite nel Vecchio Continente, dietro a Francia, Germania e Regno Unito e davanti solo alla Spagna. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 5 aprile 2024