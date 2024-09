Foggia, muore durante intervento: parenti aggrediscono medici

Personale sanitario del policlinico riuniti di Foggia aggredito con calci e pugni dai parenti di una ragazza di 23 anni di Cerignola morta ieri sera durante un intervento chirurgico.

L'aggressione avrebbe coinvolto il reparto di chirurgia toracica del policlinico di Foggia, dove chirurghi, anestesisti e personale sanitario sono stati vittime di un pestaggio da parte dei familiari della giovane dopo aver comunicato loro la notizia del decesso.

Una cinquantina le persone che sarebbero riuscite ad entrare nel reparto ed una ventina, stando ad indiscrezioni, quelle che sarebbero entrate in contatto con il personale sanitario. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in viso, riportando ferite e contusioni, mentre una dottoressa ha riportato la frattura di una mano. Altro personale è riuscito a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto è giunta la polizia che, non senza difficoltà, ha riportato la calma, permettendo così ai sanitari colpiti di farsi medicare. La polizia sta facendo tutte le indagini del caso per identificare gli autori della violenta aggressione (non la prima ai danni del personale sanitario del policlinico di Foggia ). La ragazza, stando a quanto si è appreso, era rimasta coinvolta in un incidente stradale nelle scorse settimane e ieri doveva essere sottoposta all'intervento chirurgico.