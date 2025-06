Incidente stradale sull'A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli

Incidente stradale con morti e gravi feriti oggi alle 18 sull'autostrada A1, in direzione Sud in prossimità del chilometro 570. A scontrarsi un'autovettura e un furgone. Durante lo schianto a perdere la vita gli occupanti della vettura, un uomo di 58 anni e sua moglie di 57. Gravemente feriti i figli della coppia elitrasportati in ospedale in codice rosso e l'autista del furgone sempre in codice rosso. Il grave incidente è avvenuto a circa 4 km dalle Vele. La famiglia coinvolta era di Bisceglie. Ancora chiuso il tratto di autostrada interessato per permettere ai soccorritori di terminare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia Stradale e personale del 118.