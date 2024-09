Trenitalia, oggi sciopero di 23 ore: orari e trasporti garantiti

Dalle 3 di questa notte è scattato lo sciopero che coinvolge i capitreno e i macchinisti di Trenitalia Tper e Mercitalia Rail fino alle 2 di domani, 9 settembre. È consigliabile controllare sul sito oppure in stazione lo stato del proprio treno. Anche durante il giorno festivo sono garantite alcune tratte, in particolare quelle di medio-lunga percorrenza tra Il Nord e il Centro-Sud. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso ascolta articolo

Si preannuncia una domenica difficile per chi deve spostarsi in treno: a partire dalle ore 3 è scattato lo sciopero che coinvolge i capitreno e i macchinisti di Trenitalia Tper e Mercitalia Rail. Braccia incrociate per 23 ore, dalle 3 dell'8 settembre fino alle 2 del 9 settembre. Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs "potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia", ha reso noto il gruppo spiegando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, "potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero".

Treni garantiti In queste circostanze è opportuno come sempre controllare sul sito o in stazione lo stato del proprio treno. I viaggiatori sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione, perché in corso di sciopero potrebbero verificarsi variazioni improvvise come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza. Sul sito di Trenitalia è, comunque, possibile consultare l’elenco delle tratte nazionali garantite in questa giornata festiva: nella lista sono presenti diversi treni nazionali a medio-lunga percorrenza, tra Intercity Notte, Freccia Argento e Freccia Rossa, così come i collegamenti tra le città del Centro-Sud, come Napoli, Lecce e Roma, e Milano, e i collegamenti tra il capoluogo meneghino e Venezia e tra Torino e Trieste. leggi anche Treni Alta velocità, la francese Sncf in Italia dal 2026: le tratte

Prevista la possibilità di rimborso I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso. La domanda può essere presentata fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. "In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti", sottolinea Trenitalia. Domani si ferma il trasporto pubblico locale Questo non è il solo sciopero previsto in questi giorni. Domani, 9 settembre, sarà una giornata critica anche per il trasporto pubblico locale. Uno sciopero nazionale di 8 ore indetto dai principali sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna) interesserà bus, tram e metropolitane in tutta Italia, con modalità che varieranno a seconda delle città. E poi, tra lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre, previsto uno sciopero di Trenord di 23 ore: le autorità competenti e le aziende di trasporto stanno lavorando per garantire i servizi minimi essenziali, ma sono possibili ritardi significativi per i viaggiatori. leggi anche Scuola: quasi 1,2 mln hanno scelto Trenitalia per viaggi istruzione