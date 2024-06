"In Italia l'alta velocità è un mercato ben sviluppato", con 56 milioni di passeggeri l'anno e in continua crescita, "ma crediamo che il mercato non sia ancora saturo", dice il direttore generale di Tgv-Intercity del gruppo Sncf, Alain Krakovitch, citando uno studio secondo cui l'80% dei passeggeri italiani che attualmente non utilizza il treno è interessato a questa modalità di trasporto. ”Continueremo il servizio transfrontaliero e a questo affiancheremo l'ingresso sul mercato domestico", spiega Krakovitch, indicando "l'ambizione di raggiungere il 15% del mercato entro il 2030". L'operazione rientra anche nella strategia di sviluppo del gruppo francese, già presente in 9 Paesi europei al di fuori della Francia e con clienti per un terzo internazionali: "L'obiettivo è raddoppiare il numero dei nostri passeggeri in Europa nei prossimi 10 anni".