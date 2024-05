Scuola: quasi 1,2 mln hanno scelto Trenitalia per viaggi istruzione

Studenti e docenti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Trenitalia , hanno viaggiato quasi 1,2 milioni di persone. Il trend, secondo le rilevazioni di Trenitalia, società guidata da Luigi Corradi, è in crescita. Nell’anno scolastico in corso, infatti, le prenotazioni sono aumentate del 9% rispetto a quelle effettuate l’anno precedente. Il risultato è legato anche alle iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola. La società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS ha lanciato nuove offerte volte a favorire la conoscenza e l'utilizzo del treno per i viaggi d'istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Le iniziative di Trenitalia

Tra le iniziative di Trenitalia dedicate al mondo della scuola c’è il concorso “Consapevolmente in viaggio: un’Agenda nello zaino”, sviluppato in collaborazione con ASviS per approfondire il tema della mobilità sostenibile, che ha visto coinvolte circa 150 classi delle scuole primarie e secondarie di I grado. I tre migliori progetti sulla tutela dell’ambiente naturale e sul cambiamento delle abitudini individuali sono stati premiati durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile a Roma con biglietti per viaggiare a bordo del treno. Il concorso si inserisce nel più ampio progetto “School Program” di Trenitalia, particolarmente apprezzato dal mondo della scuola insieme ai progetti "In treno è tutta un'altra gita", pensato per supportare i docenti nell'organizzazione delle gite scolastiche in treno, e “Trenitalia School Fair”, tour dedicato ai docenti italiani di ogni ordine e grado per promuovere in dettaglio le oltre 1700 destinazioni raggiungibili in treno sia in Italia sia all'estero.

L'impegno a favore delle scuole

Trenitalia, inoltre, ha confermato anche quest’anno il proprio impegno a favore delle istituzioni scolastiche con offerte dedicate, come il "School Regio" per i treni del Regionale e “scuolaintreno” per i viaggi Intercity, pensate per facilitare l'accesso a un'educazione esperienziale e sostenibile.