Strage Paderno Dugnano, ragazzo: "Non pensavo di arrivare a uccidere"

Il 17enne ai Pm: atto di "emancipazione"

"Provo dolore, pentimento, vorrei tornare indietro", avrebbe ripetuto al suo legale il ragazzo. E davanti ai pm ha provato a fornire in qualche modo una spiegazione, parlando di una sorta di atto di "emancipazione". Ieri il giovane è stato interrogato per la seconda volta per un paio d'ore. Gli inquirenti hanno voluto da lui dettagli e precisazioni soprattutto sulla dinamica del triplice omicidio, sul modo in cui, dopo aver atteso che si addormentassero, ha prima infierito sul fratello, che dormiva in camera con lui, e poi in successione ha accoltellato mamma e papà che erano arrivati in soccorso del 12enne. "Provavo un disagio, un'angoscia esistenziale, ma non pensavo di arrivare a ucciderli, non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera, purtroppo è successo", ha detto, in sostanza, all'avvocato di fiducia Amedeo Rizza. Rispetto alle prime dichiarazioni nei verbali su quel "pensiero di uccidere" che andava avanti da giorni, il legale, dopo il colloquio, ha voluto chiarire che "mai" il ragazzo avrebbe pensato che il suo "malessere", quel senso di "estraneità" dal mondo, potesse portarlo "ad ammazzare la famiglia". Bisognerà comprendere, secondo il difensore, anche attraverso accertamenti psicologici e psichiatrici, "cosa sia scattato in lui quella sera". La difesa contesta nettamente, dunque, l'ipotesi di un piano preordinato. "Quel disagio lo covavo da tempo con pensieri di morte, ma non pensavo di uccidere la mia famiglia, questa cosa l'ho pensata quella sera", avrebbe detto il 17enne nel nuovo faccia a faccia con i pm. Ma la Procura mantiene l'aggravante della premeditazione nella richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare nel carcere minorile Beccaria. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe calcolato orari e spostamenti nell'abitazione, dopo la festa in casa per il compleanno del padre, per attuare la strage verso l'1.55 della notte tra sabato e domenica.