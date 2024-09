Chi è Antonio Bellocco, l'uomo ucciso a Cernusco sul Naviglio

La lite, poi sparo e la coltellata fatale. Violenza questa mattina, 4 settembre, a Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland Est di Milano. La vittima è Antonio Bellocco, 36 anni, pregiudicato per reati legati al crimine orgnizzato. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, l’omicidio si sarebbe consumato all’interno di una Smart parcheggiata fuori dalla palestra "Testudo", dove Bellocco si trovava insieme ad Andrea Beretta, 49 anni, storico capo ultrà dell’Inter. Il 36enne avrebbe sparato un colpo a Beretta ferendolo a una gamba. Questi lo avrebbe quindi accoltellato alla gola, uccidendolo. Indagano i carabinieri di Pioltello mentre Beretta, arrestato, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

I legami con la 'ndrangheta

Come riporta Ansa, Antonio Bellocco era il nipote di un boss 'ndraghetista fondatore dell'omonima cosca con base a Rosarno, Reggio Calabria. Nel gennaio scorso il padre, Giulio Bellocco, era morto mentre era in carcere a Opera (Mi), detenuto in regime di 41 bis. La stessa vittima aveva precedenti penali per reati legati al crimine organizzato.