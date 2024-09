Spari e coltellate a Cernusco sul Naviglio: un morto e un ferito

È accaduto per strada, in via Besozzi, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. L'uomo deceduto presenterebbe lesioni da arma da taglio e l'aggressione sarebbe nata all'interno di gruppi ultrà

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nel corso di una sparatoria a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire. L'uomo deceduto, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato rinvenuto con lesioni da taglio ed è stato constatato il decesso sul posto. Non sarebbero invece state rilevate sul corpo ferite da arma da fuoco.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un 49enne, che ha riportato una lesione da arma da fuoco alla gamba ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. A intervenire un'automedica, due ambulanze e le forze dell'ordine. È accaduto per strada, in via Besozzi, alle 10.45.