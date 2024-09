Foggia, guida senza patente e si schianta su albero: muore 17enne

La polizia locale sta indagando e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica dell'incidente

Un giovane di 17 anni, che guidava senza patente una Fiat Punto, è morto in un incidente stradale la scorsa notte alla periferia di Foggia. Il ragazzo - per cause da accertare - ha perso il controllo dell'auto che si è è schiantata contro un albero.