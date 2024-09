Strage in famiglia nel Milanese: morti genitori e un figlio

Si fa strada l'ipotesi della strage in famiglia per il triplice omicidio avvenuto nella notte a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove una coppia genitori e uno dei loro figli sono stati trovati morti in casa con ferite da armi da taglio. Gli inquirenti stanno ascoltando l'unico sopravvissuto, l'altro figlio 17enne, e nella villetta monofamiliare di via Anzio sono in corso i rilievi della scientifica che cercano riscontri al racconto del minore. I vicini hanno riferito che si trattava di una famiglia tranquilla e benestante e che non hanno sentito alcun rumore nella notte.