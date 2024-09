Omicidio Sharon Verzeni, domani l’interrogatorio di Sangare in carcere

La confessione



Durante l’interrogatorio che si è svolto nei scorsi giorni, Sangare ha dichiarato di essere uscito con "il feeling" di voler accoltellare qualcuno. Ha, inoltre, spiegato che quella sera, diversamente dal solito, non aveva fumato hashish né bevuto birra con gli amici. Cosa che invece ha fatto nei giorni successivi al delitto quasi per stordirsi. Dopo la serata con gli amici era tornato a casa a riprendere il coltello. Secondo il suo racconto, è trascorsa circa un'ora tra il momento in cui è uscito nuovamente dalla sua abitazione disabitata a Suisio, intestata a un nigeriano che se n'era andato da tempo, e l'omicidio. In casa, è stata trovata una sagoma di cartone che Sangare aveva usato per testare quanto potesse penetrare un coltello. Ha affermato che l'aveva fatto solo per "gioco" e non con l'intenzione di commettere l'omicidio, che ha deciso di compiere quella stessa sera.