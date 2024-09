Tragedia in montagna, direttore Audi Italia Longo muore sull'Adamello

L'uomo, 62 anni di Rimini, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer nel gruppo dell'Adamello, a circa 3.000 metri di quota ascolta articolo

Fabrizio Longo, 62 anni, direttore di Audi Italia, è morto ieri sabato 31 agosto in un tragico incidente in montagna, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Longo, alpinista esperto e grande amante delle escursioni, stava affrontando da solo una via ferrata nell’area dell’Adamello, a circa 3.000 metri di altitudine, quando è precipitato. L'incidente è avvenuto su Cima Payer, tra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana.

Caduto per circa 200 metri Secondo quanto riportato, Longo stava percorrendo da solo la via ferrata che porta fino alla vetta. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 13.15 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero della Protezione civile, hanno individuato il corpo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista. La salma è stata recuperata dall'elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo. Le operazioni sono state difficili, date le condizioni del terreno. Il recupero è avvenuto lungo la parete, con i tecnici del Soccorso Alpino costretti a lavorare sospesi su corde. leggi anche Ande, ritrovato il corpo dell'alpinista Chiaranda: morto nel 1959

Deve essere ricostruita la dinamica dell'incidente Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, sarà necessario ricostruire nei dettagli le circostanze che hanno portato alla tragedia, e verranno condotti controlli anche sull’attrezzatura di sicurezza e sull’equipaggiamento che Longo aveva con sé durante la traversata. Vie ferrate come quella che porta a Cima Payer sono solitamente affrontate da escursionisti esperti, dotati di un kit da ferrata completo, che include corde, dissipatori, moschettoni, casco e imbracatura. leggi anche Cervino, precipita una cordata di alpinisti: un morto e un ferito

Chi era Fabrizio Longo Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962 ma viveva a Verona. Si era trasferito a Roma da giovane, dove aveva conseguito una laurea in Scienze Politiche. La sua carriera nel settore automotive è stata lunga e ricca di successi. Iniziò la sua esperienza professionale nel 1987, ricoprendo diversi ruoli all'interno del gruppo Fiat, fino a diventare vicepresidente delle vendite per l'Europa. Nel 2005, è stato nominato responsabile delle vendite globali di Aprilia, per poi assumere, nel 2006, la carica di direttore commerciale di Toyota Italia. Tra il 2009 e il 2011, ha guidato le vendite di BMW Italia, prima di passare a Hyundai Motor Company. Dal 2013, Longo ha diretto la Divisione Audi Italia. Aveva una grande passione per le montagne, e, sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali. Il presidente della Fisi, Flavio Roda questa mattina ha affermato: "Un lutto terribile per la federazione che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia". leggi anche Monte Rosa, precipitano col parapendio sul versante svizzero: 2 morti

Fabrizio Longo - ©Getty