Omicidio Sharon Verzeni, i genitori sentiti per ore in caserma

Sono passate tre settimane dalla morte della 33enne, uccisa a coltellate mentre camminava di notte da sola, a Terno d’Isola. Ieri sono stati ascoltati per quasi 7 ore il padre e la madre, come persone informate sui fatti. All’uscita non hanno rilasciato dichiarazioni. Si scava nella vita privata della vittima alla ricerca di un indizio che possa aiutare nelle indagini. Le varie piste emerse, si sono al momento rivelate infondate o inconsistenti ascolta articolo

L’omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate tre settimane fa, di notte mentre camminava da sola, a Terno d’Isola, continua a rimanere un mistero. Gli inquirenti negli ultimi giorni hanno sentito i parenti della vittima, per provare a trovare qualche indizio su di lei che possa aiutare a fare luce sul delitto. Dopo la sorella, il fratello e il cognato, sentiti lunedì per quasi sei ore dai carabinieri, ieri ad esseri ascoltati per circa 7 ore sono stati, di nuovo, i genitori Maria Teresa Previtali e Bruno Verzeni.

Interrogatorio dei genitori durato 7 ore I genitori di Sharon Verzeni sono arrivati al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 14.30, e sono entrati in caserma per essere interrogati dai carabinieri del reparto operativo che indagano sull'omicidio della figlia. Sono usciti alle 22 di sera, dunque oltre sette ore dopo il loro ingresso. I due si sono allontanati in auto per tornare alla loro casa di Bottanuco e non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti fuori dalla caserma. Non è noto il contenuto dei loro interrogatori (sono stati sentiti come persone informate sui fatti e dunque senza un avvocato), ma si presume che gli inquirenti si siano concentrati sulla vita privata di Sharon, nella quale i carabinieri stanno scavando per cercare una possibile spiegazione al delitto e risalire così all'assassino. Si scava nella vita di Sharon Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Emanuele Marchisio, vogliono scavare a fondo nella vita privata della donna e in questo contesto stanno sentendo ripetutamente tutti i familiari, alla ricerca di uno spunto, di un ricordo, insomma di qualcosa che possa indirizzarli sulla pista giusta. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere ancora sentito (sarebbe la terza volta) anche il compagno di Sharon, Sergio Ruocco. vedi anche Omicidio Sharon Verzeni, interrogati sorella, fratello e cognato

Le piste senza esito Nelle ultime ore si è parlato della frequentazione di Sharon, anche assieme al compagno Sergio Ruocco, di un gruppo di Scientology a Gorle, sempre nella Bergamasca, e di una lite di coppia proprio su questo aspetto. Lite che però proprio Ruocco - idraulico di 37 anni, un alibi di ferro perché a casa durante l'omicidio (con le telecamere attorno che non l'hanno infatti immortalato) - ha smentito categoricamente. È emerso anche un problema per il pagamento di alcuni corsi, pare piuttosto oneroso, ma questo aspetto non sarebbe ritenuto di rilievo per chi indaga. Una storia "di un anno fa" conclusa in una sera, ha assicurato il fratello di Sharon. In tre settimane intense di indagini su tutti i fronti, ancora non è chiaro se l'omicidio sia maturato negli ambienti vicini a Sharon, oppure se sia stata opera di uno squilibrato che avrebbe agito a caso. Di certo non a scopo di rapina, visto che la donna aveva ancora con sé il cellulare con cui è riuscita a chiamare i soccorsi, e non al culmine di un litigio, considerato che Sharon non ha fatto neppure in tempo a difendersi quando è stata colpita da quattro coltellate nette, di cui tre, profonde, ne hanno causato un'emorragia interna che si è rivelata fatale. Una violenza che solitamente nasconde un preciso accanimento nei confronti di chi si colpisce. vedi anche Omicidio Verzeni, dal delitto alla ricerca del Dna dell'assassino

Le ultime novità "Finora - ha detto uno dei fratelli di Sergio Ruocco - non ci siamo fatti nessuna idea di chi potrebbe essere il colpevole. Ipotizziamo che potrebbe essere una persona che magari la cercava al bar" e che è stato respinto. Eppure dalla vita di Sharon - barista in un locale di Brembate, il 'Vanilla', dove tutti la ricordano come affabile ma riservata - non sono emerse ombre. Dalle riprese video della zona (e oltre) si vedono una ventina di soggetti aggirarsi a Terno e dintorni: ombre, più che altro, che gli inquirenti stanno ancora cercando. Il killer, invece, non sarebbe stato mai ripreso, forse per fortuna o per accortezza. La speranza è che le tracce, genetiche, siano rimaste sugli abiti e sul corpo della vittima. Una risposta in tal senso è attesa proprio dai laboratori del Ris, dove sono sotto esame gli abiti di Sharon, alcuni campioni prelevati durante l'autopsia e qualche coltello recuperato nella zona del delitto. vedi anche In cosa consiste il "metodo Gambirasio" usato anche nel caso Verzeni