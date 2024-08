Omicidio Sharon Verzeni, il compagno: "Pronto a nuovi interrogatori"

Il compagno: "Volevamo un figlio, non capisco perché è capitato a noi"

Parlando del killer, Ruocco dice: "Spero che prendano questa persona. Ma non ho idea di chi possa essere. Se lo sapessi, andrei dritto dai carabinieri. Non riesco a capire, voglio sapere". Ora vive a casa dei genitori della ragazza "perché almeno stiamo insieme, ci diamo supporto in un momento così difficile. Spero che lo prendano, è una persona che non merita di stare in giro, perché non sai cosa può fare ad altri. Non voglio chiamarla rabbia. Mi dà fastidio il fatto che speravo ci volesse meno tempo per prendere il responsabile". La sera tra il 29 e il 30 luglio Sharon Verzeni è uscita a passeggiare e lui è rimasto a casa: "Non riesco a ripensare a quella sera... preferirei davvero non ricordarla. Sharon è uscita tardi, non so perché, forse perché a quell'ora faceva meno caldo. Ma se avessi saputo le avrei detto: 'Aspetta, non uscire'. Non riesco ancora a realizzare che non avremo più una vita assieme, dopo oltre tredici anni". La villetta è sotto sequestro: "Se hanno ancora da fare all'interno, è giusto che i carabinieri facciano quello che devono. I carabinieri stanno facendo il loro lavoro. Poi, certo, spero qualcuno abbia il coraggio di dire qualcosa". "Faccio l'idraulico. Lunedì prossimo torno al mio posto di lavoro. Io non ci credo ancora al fatto di non svegliarmi più alla mattina con lei - conclude - Mi dà fastidio pensare che non potremo più sposarci, che non potremo avere un figlio. Volevamo un bambino. Uno sicuro, forse di più. Non faccio che chiedermi: perché tutto questo è dovuto succedere proprio a noi? Non riesco a capire il motivo. Nella nostra vita non c'era nulla di strano".