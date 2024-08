Naufragio Bayesian, media: "Bolla d'aria ultima speranza per dispersi"

Le ultime speranze per i sei dispersi dopo l'affondamento del mega yacht Bayesian , al largo della Sicilia, si aggrappano a "una bolla d'aria" interna allo scafo che potrebbe aver salvato le loro la vita. Lo riportano i media britannici, riprendendo un'ipotesi evocata come possibile nelle loro ricostruzioni dai "soccorritori italiani".

La speranza di un parente di un disperso

Un fratello di Bloomer, Jeremy, intervistato dalla Bbc, rifiuta in ogni caso di arrendersi al peggio, almeno fino a quando i cadaveri non saranno recuperati. L'operazione dei subacquei è una procedura inevitabilmente "lenta", ha riconosciuto Jeremy Bloomer. "Potrebbero essersi formate sacche di aria, ma non lo sappiamo - ha poi aggiunto -. Per questo è ancora tempo di aspettare e sperare, tenendo le dita incrociate".