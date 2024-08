La sparizione della donna, un caso diventato internazionale

La scomparsa di Ana Maria Henao è al centro di un intricato caso internazionale. La vicenda, riportata anche dalla CNN, presenta numerosi dettagli complessi. La sera del 2 febbraio, intorno alle 21:30, un uomo con un casco sarebbe entrato nel condominio situato in un quartiere esclusivo di Madrid, dove la donna, originaria della Florida, si trovava in vacanza. Una telecamera di sorveglianza avrebbe catturato l'immagine dell'uomo mentre bloccava la serratura dell'edificio con del nastro adesivo, probabilmente per disattivarla. Dopo aver trascorso circa un'ora all'interno del condominio, l'uomo sarebbe stato ripreso mentre usciva dall'ascensore con una valigia. Poco dopo, Henao è stata denunciata come scomparsa, e da allora non si hanno più notizie di lei. La donna, cittadina statunitense di origine colombiana, era solita mantenere costanti contatti con i familiari durante il suo soggiorno all'estero. Aveva in programma un viaggio a Barcellona con amici per il 5 febbraio, come ha riferito il fratello alla CNN. Due giorni prima del viaggio, la sua amica Sanna Rameau aveva ricevuto un messaggio su WhatsApp da Henao, in cui la informava che sarebbe andata via per qualche giorno con un uomo appena conosciuto. Il messaggio, esaminato dalla CNN, recitava: "Ho incontrato una persona meravigliosa!! Ha una casa estiva a circa 2 ore da Madrid. Stiamo andando lì ora e ci passerò qualche giorno. Il segnale è discontinuo. Ti chiamerò quando torno".