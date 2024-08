Scomparsa di Angela Celentano, nuove indagini dalla “pista turca”

La “pista turca” e la nuova proroga

“Nonostante i solleciti del sostituto procuratore al ministero della Giustizia, nulla è pervenuto dalla Turchia, né il ministero ha risposto sui tempi di evasione della rogatoria” e per questo Colucci ha voluto disporre la proroga, per consentire un supplemento di indagini. Ma come è nata questa pista, una delle numerose legata alla ricerca di Angela Celentano? Si tratta, in realtà di una segnalazione indipendente di una privata cittadina italiana, Vincenza Trentinella, secondo cui nella piccola isola turco di Buyukada si troverebbe oggi Angela, insieme ad un uomo che crederebbe essere suo padre. Secondo la donna un prelato avrebbe avuto ricevuto, in sede di confessionale, rivelazioni interessanti relative alla ragazza svanita nel nulla e avrebbe poi deciso, sulla scorta di queste notizie, di partire alla volta della Turchia per fare le opportune verifiche. “Quell’uomo esiste, io l’ho incontrato con un pretesto, ha una cicatrice sul collo. E Angela vive con lui”, ha confessato Trentinella. I tasselli di quelle indagini indipendenti erano poi finiti all’interno di un fascicolo d’inchiesta della magistratura italiana ma poi gli stessi inquirenti non proseguirono oltre, optando per la richiesta di archiviazione. Richiesta, però, che la giudice Colucci non accettò, convinta che da quella pista potessero emergere realmente elementi interessanti. La Turchia, ad oggi, non ha voluto collaborare ed il pubblico ministero Cimmarotta ha chiesto e ottenuto altri sei mesi di proroga delle indagini per approfondire ancora e di più i risvolti del caso.