Meeting di Rimini, programma, ospiti e temi dell'edizione 2024

Torna anche quest'anno l'attesissimo appuntamento estivo con il Meeting di Rimini 2024 . In programma dal 20 al 25 agosto negli spazi della Fiera di Rimini, la manifestazione accoglierà, come sempre, numerose tavole rotonde, mostre, spettacoli, iniziative per i giovani dedicate alla cultura e allo sport. Giunta alla sua 45° edizione, la kermesse vedrà protagonisti vari ospiti d'eccezione, tra istituzioni e personaggi del mondo della politica: dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, fino al commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni. Fil rouge di quest'anno sarà il tema “Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?”.

Il programma del Meeting di Rimini 2024

A dare il via domani, 20 agosto, alla manifestazione riminese sarà l'incontro inaugurale “Una presenza per la pace” che, in programma alle 12 all'Auditorium Isybank, ruoterà attorno alla questione dei conflitti e delle guerre in corso. Interverrà il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzabella, con l'introduzione del presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli Ets, Bernhard Scholz.

Tra i temi cardine della kermesse ci sarà anche la Terra Santa. Tra gli eventi centrali spicca, il 23 agosto, l’incontro “Educare alla conciliazione” con Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Il tema della convivenza tra fedi diverse sarà il focus del dibattito “Terre d’Arabia: un deserto pieno di vita”, con la partecipazione di monsignor Aldo Berardi e monsignor Paolo Martinelli, vicari apostolici per l’Arabia settentrionale e meridionale.

I temi dell'edizione 2024

Seguiranno numerosi incontri dedicati ad alcune delle tematiche più urgenti della nostra contemporaneità: si parlerà di conflitti, disagio mentale, lavoro, disuguaglianze, intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile. Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati all'ambiente e, in particolare, all'importanza delle risorse idriche, come l'evento “Come conservare, utilizzare e condividere una risorsa così preziosa come l'acqua?”, in programma il 20 agosto alle 17. Non mancheranno infine, come a ogni edizione, una serie di spettacoli teatrali, mostre, percorsi espositivi e poi l'immancabile Villaggio Ragazzi e la Cittadella dello Sport.

Gli ospiti della politica

Tra gli ospiti d'eccezione del Meeting di Rimini 2024 spicca il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che sarà ospite dell'incontro “Percorsi per la pace”, in programma il 22 agosto alle 15 nella Sala Neri Generali-Cattolica. Focus dell'evento sarà una riflessione condivisa sulle questioni cruciali legate alla pace e alla cooperazione internazionale, con l'obiettivo di promuovere una maggiore comprensione reciproca e di individuare azioni concrete per costruire un mondo più sicuro e solidale. Alla manifestazione riminese parteciperà anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite dell'incontro “Solidità dei nodi e mobilità delle reti”, in programma il 21 agosto alle 19 nella Sala Neri Generali-Cattolica. Fil rouge del dibattito saranno le infrastrutture fisiche e le reti di relazioni locali che compongono le comunità, con un'attenzione particolare al tema della mobilità. Venerdì 23 agosto sarà la volta di “Europa: fra crescita e incertezze”, l'evento dedicato all'Unione Europea che, in programma alle 17 all'Auditorium Isybank, vedrà protagonista il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Tra le presenze istituzionali anche il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera (con l'incontro “La Costituzione come bene comune”, in programma il 23 agosto alle 19 in Sala Neri Generali-Cattolica); il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli (con il dibattito “Dagli uomini d'onore agli uomini d'amore” del 25 agosto, ore 13 in Sala Neri Generali-Cattolica); il presidente del Cnel, Renato Brunetta (con l'evento “Cnel: piattaforma di valorizzazione dei corpi intermedi” del 24 agosto, ore 17 in Sala Conai).