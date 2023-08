"La Costituzione nasce per superare le barriere"

Il Presidente della Repubblica ha poi ricordato che nell'assemblea costituente "opinioni diverse, si sono incontrate in spirito di condivisione, per affermare i valori della dignità, ed eguaglianza, delle persone; della pace; della libertà. Ecco, come nasce la, nostra, Costituzione: con l'amicizia come risorsa, a cui attingere, per superare insieme le barriere e gli ostacoli; per esprimere la nostra stessa umanità". L'appello di Mattarella è dunque quello di rispettare le diversità, ricordando ancora che la nostra costituzione nasce "per superare, per espellere, l'odio, come misura dei rapporti umani".

"Non alimentare contrasti e nazionalismi"

"Non mancano, mai", ha aggiunto il capo dello Stato, "i pretesti, per alimentare i contrasti. Siano la invocazione di contrapposizioni ideologiche; di caratteri etnici; di ingannevoli, lotte di classe; o la pretesa di resuscitare anacronistici nazionalismi. Quanto avviene ai confini della, nostra, Europa, dopo l'invasione dell'Ucraina, da parte della Federazione Russa, ne dà, drammatica, testimonianza".

"Nostre istituzioni sono basate su concordia sociale"

Poi un passaggio sulle istituzioni e sull'amicizia: "Le nostre istituzioni, sono basate sulla concordia sociale, sul perseguimento di sentimenti di rispetto e di collaborazione: l'amicizia, riempie questi rapporti, rendendoli condizione per la felicità. Sono, i sentimenti e i comportamenti umani che esaltano la vita della comunità", ha sottolineato Mattarella.