Rimini, al via il Meeting di Comunione e Liberazione. Il programma

Al Meeting si parlerà anche di Africa, fulcro dell'incontro con il ministro Antonio Tajani. "Questo Meeting è un invito a riscoprire l'amicizia per rispondere alla solitudine esistenziale di tanti giovani, per rivitalizzare la società civile e renderla più accogliente ed inclusiva, per superare la polarizzazione spesso esasperata nella politica, per rendere l'Europa più forte perché più cosciente della sua stessa origine", afferma il presidente della fondazione Meeting, Bernhard Scholz. "È decisivo che in nome dell'amicizia che li unisce, i Paesi europei affrontino insieme con ancora maggiore determinazione l'immigrazione, le nuove sfide geopolitiche e i cambiamenti climatici. Proprio perché si tratta di temi estremamente complessi, le relazioni buone e costruttive fra le nazioni europee sono indispensabili. L'amicizia fra i padri fondatori che hanno unito l'Europa dopo due guerre atroci non deve rimanere solo un bel ricordo ma deve essere un paradigma duraturo dell'Unione". "Guardando il mondo del lavoro - prosegue Scholz - si palesa una triplice sfida. Da una parte una ricomprensione del significato del lavoro stesso, urgenza presente da tanti anni ma esplosa durante la pandemia in modo irrevocabile, dall'altra parte i grandi cambiamenti delle modalità e dei contenuti del lavoro con la necessità di riorganizzazioni, di formazione e di politiche attive. In più va colta la grande opportunità che il lavoro offre per un'integrazione dignitosa e reale degli immigrati che si fermano in Italia perché possano partecipare attivamente alla vita sociale”.

Il caso che scuote il Meeting

Alla vigilia dell’evento, è arrivata la notizia dell'arresto di un 'memores domini"'di Cl con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. Cl esprime ufficialmente "dispiacere e costernazione” mentre sono emerse sul caso del 52enne, che avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazzina a lui affidata dai genitori per un ritiro spirituale a Rimini in preparazione della Pasqua. Per questo è stato arrestato Andrea Davoli, uno dei responsabili provinciali di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia, un movimento che fa riferimento a Comunione e Liberazione. Fino a giugno era anche insegnante di religione in un liceo di Reggio Emilia. La Diocesi ha fatto sapere che gli è stata revocata l'idoneità all'insegnamento fin da quando è emersa la vicenda. Davoli è anche stato sospeso da ogni attività educativa di Comunione e Liberazione. È stata proprio la minore, sottoposta a colloquio con una psicologa, a raccontare come era iniziata la storia e di come lei fosse innamorata dell'educatore. Ha raccontato dei rapporti sessuali dopo la scuola e a Rimini. E è stata proprio la gita in Riviera ad aprile a segnare lo spartiacque tra un rapporto improprio ma ancora superficiale e la violenza sessuale. Durante il ritiro spirituale, l'educatore, approfittando di un momento di debolezza della ragazzina in lacrime per una incomprensione con un coetaneo, l'avrebbe spinta ad avere un rapporto. La stessa cosa sarebbe avvenuta in altre circostanze a Reggio Emilia dopo gli incontri del gruppo di preghiera o dopo la scuola. I carabinieri hanno quindi notificato al 52enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre si trovava a Caorle dai genitori.