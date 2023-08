È qui la festa? Da Ravenna a Pontida la politica si scalda

Il primo appuntamento è con la Festa dell’Unità a Ravenna il 30 agosto, poi la lega a Pontida il 16 e 17 settembre e quest’anno c’è il raduno di Forza Italia a Paestum: tre giorni in occasione della data di nascita di Berlusconi, il 29 settembre

Questa è un'estate diversa da quella dell'anno scorso: allora, agosto 2022, erano giorni caldissimi anche per la politica, con un'infuocata e frenetica campagna elettorale a colpi di comizi e kermesse di partito perchè a sorpresa, dopo le dimissioni di Draghi e la crisi di governo, si doveva andare al voto il 25 settembre. Per le elezioni che poi portarono al primo premier donna italiano, leader di un partito di destr



Stavolta invece i ritmi sono diversi, la politica è come sempre impegnata in confronti a distanza e polemiche sui temi principali ma è andata anche in vacanza, ed è per fine agosto il primo appuntamento col tradizionale rito delle feste di partito.

Il PD sceglie Ravenna, festa Nazionale dell'Unità dal 30 agosto all'11 Settembre

Si parte col debutto di Elly Schlein, alla sua prima Festa Nazionale dell'Unità da segretario del Partito Democratico, e l'appuntamento è dal 30 agosto all'11 settembre a Ravenna. Scelta che certamente tiene conto di come la città sia stata coinvolta dalla tragica alluvione di maggio.

Schlein interverrà in chiusura, il suo discorso è previsto per il 10 settembre, ma già dai giorni precedenti sarà presente a diversi incontri provinciali, per esempio è attesa il 24 a Bologna.

Sulle quasi due settimane di Festa dell'Unità c'è ancora molto riserbo, riguardo a programma e ospiti, specie eventuali presenze di governo. Si sa per certo invece che - dopo il mancato invito dell'anno scorso per via della alleanza naufragata alle elezioni - ci sarà il presidente dei 5 stelle Giuseppe Conte, a conferma di un rapporto che si consolida fra i due leader, con Schlein che a più riprese ha rilanciato il tema del cosiddetto "campo largo". Ed è stato lo stesso Conte a confermare che lui senz'altro questa volta ci sarà.

La Lega si prepara a Pontida

Nel week end del 16 e 17 settembre sarà la volta della festa della Lega, col tradizionale raduno nel pratone di Pontida, che vedrà in campo come sempre tutti i big del Carroccio, ora al governo, col vicepremier e ministro dei trasporti Salvini in testa, presente fin dal primo giorno.

Il partito sta già da tempo lavorando alacremente all'organizzazione e alla logistica con pullman da tutta Italia per una kermesse che fa parte della storia portante della Lega e che è arrivata alla sua 35esima edizione.

Forza Italia, una festa per il compleanno di Berlusconi

Si arriva a fine settembre, col debutto per Antonio Tajani alla guida di Forza Italia - seppure pro tempore in vista del congresso - alla kermesse di 3 giorni a Paestum che si prepara a partire dal 29, che non è un giorno qualunque: è la data di nascita di Berlusconi.

E' stato lo stesso Tajani ad annunciarlo, commosso e fra gli applausi, pochi giorni dopo la scomparsa del fondatore e leader di Forza Italia: "Sarà il nostro modo per ricordarlo e rilanciare il partito".

Atreju, l'appuntamento probabilmente a dicembre

Fratelli d'Italia sta pensando a una serie di "feste della vittoria" con incontri e eventi territoriali fra settembre e ottobre, proprio per celebrare un anno dalle elezioni che hanno portato Meloni a Palazzo Chigi. L'appuntamento con Atreju, il festival della destra giovanile che la stessa Meloni lanciò nel 1998 e che è ormai considerata la festa nazionale del partito, dovrebbe svolgersi invece a dicembre, prima di Natale.