Delitto di Garlasco, si cerca il Dna di Sempio su nuovi reperti

Nuovi reperti, analizzati dal Ris di Parma, potrebbero fornire elementi inediti sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, per il quale risulta attualmente indagato - per omicidio in concorso - Andrea Sempio. Tra i reperti presi in esame ci sono i tamponi conservati nel Dipartimento di Medicina dell'Università di Pavia e le stringhe delle impronte digitali rilevati nella villetta di via Pascoli a Garlasco