Meeting Rimini 2023, Fitto: “Ue non agisca solo sull'onda delle crisi”

Il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, ha detto che l’Europa deve individuare le priorità su cui interrogarsi per evitare di andare in contrasto con i singoli Stati membri: “Serve un nuovo modello”. E chiede una riflessione sull’allargamento dell’Unione europea, guardando alle candidature di Ucraina e Paesi dei Balcani

L'Europa non deve agire sull'onda delle crisi ma individuare le grandi priorità su cui interrogarsi per evitare di andare in contrasto con i singoli Stati membri: lo ha detto il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, parlando al meeting di Rimini . "Sbaglieremmo ad affrontare le questioni sull'onda lunga delle crisi, siano il Covid o l'Ucraina, o accadimenti di ogni giorno come l'immigrazione. C'è bisogno di definire e delineare i compiti principali da svolgere a livello europeo", ha detto Fitto.

Fitto sull’allargamento dell’Ue

Il ministro Fitto, ha analizzato il tema dell’allargamento dell’Unione europea, con Ucraina e Paesi dei Balcani candidati. Ma per il ministro "ipotizzare una Ue così grande comporta una riflessione: che capacità finanziaria e che modello immaginiamo per costruire questa dimensione? Rischiamo di aprire una riflessione senza avere capacità e mezzi per realizzarle". Per Fitto tra le grandi priorità ci sono difesa, politica estera, flussi migratori, politica industriale, "pilastri su cui interrogarsi" per evitare che le decisioni europee vadano "in contrasto coi singoli Stati membri". In questa dinamica "serve un nuovo modello".

Fitto: “Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Nato”

"L'Ue deve iniziare a costruire una sua politica di difesa inserendola in una dinamica che rafforzi dentro l'Alleanza il ruolo dell'Italia all'interno della Nato”, ha poi detto Fitto. Il ministro ha spiegato che "difesa e sicurezza sono fondamentali e bisogna investire molto", uno sforzo che "non è solo armi ma sicurezza, ricerca, capacità". Tanto che l'altra riflessione da fare "è quella industriale", perché "non sono risorse investite inutilmente, se non lo facciamo noi lo faranno altri".