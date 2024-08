Venduta una delle case di Lucio Dalla alle Tremiti

Lifestyle

Le 10 isole italiane che non hanno ceduto al turismo di massa. FOTO

Lungo lo Stivale ci sono atolli e isolotti che ancora oggi mantengono il carattere selvaggio che li caratterizza da sempre. Alcuni sono ancora sconosciuti a molti, altri un po’ più noti. Dall’arcipelago delle Isole Borromee del Lago Maggiore alla Sardegna e la Sicilia: ecco quali mete sono riuscite a resistere al caos e a rimanere fedeli a se stesse

Ci sono isole in Italia che sono riuscite a mantenere il loro carattere selvaggio e a non cedere ai cambiamenti imposti dal turismo di massa. Alcune sono ancora sconosciute ai più. Altre – pur già famose – continuano a difendere le loro radici di roccaforti in mezzo all’acqua, a volte di lago e a volte di mare, e si tengono alla larga da modelli turistici poco sostenibili

ISOLE BORROMEE (PIEMONTE) – Nel Golfo Borromeo, in Piemonte, nella parte occidentale del Lago Maggiore, c’è un piccolo arcipelago di cinque atolli. Sono le Isole Borromee. Soltanto una è abitata stabilmente dall’uomo: l’Isola dei Pescatori. Grazie ai loro palazzi signorili e giardini affacciati sull’acqua, nel 2019 sono state inserite nella lista dei dieci luoghi più affascinanti del mondo dal New York Times. In foto: l’Isola dei Pescatori