Meteo, inizio settimana rovente: le previsioni di lunedì 29 luglio

Dopo l’ultimo weekend di luglio che è stato - per ora - il più caldo del 2024, anche la nuova settimana si apre con l'anticiclone africano Caronte ben presente sull’Italia. L’ultimo lunedì del mese, dicono gli esperti, sarà rovente e con punte di 40°C. Il 29 luglio, quindi, trascorrerà con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Da segnalare anche un aumento dell'afa, con notti tropicali su molte città. Le temperature sono in aumento soprattutto al Centro-Sud ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

Per lunedì 29 luglio al Nord è prevista una giornata con tempo stabile su tutte le regioni, fin dal mattino. Qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni, potrebbe registrarsi sui settori prealpini centro-orientali. Col passare delle ore, i cieli continueranno a essere sereni e le temperature in aumento. Mari poco mossi. Per quanto riguarda il termometro, i valori massimi attesi son compresi tra i 31 e i 35°C gradi su tutte le città. a Milano qualche nuvola al mattino e poi sole e caldo. Precipitazioni assenti ma qualche velatura in più a Torino.