Introduzione

Le alte temperature degli ultimi giorni hanno provocato il ritorno di insetti nocivi per l’agricoltura: in Emilia-Romagna la Coldiretti ha denunciato l’attacco di sciami di cavallette nei confronti di campi e frutteti. I danni potrebbero allargarsi anche agli allevamenti, con conseguente rischio per il foraggio degli animali. Il cambiamento climatico ha però riportato nei territori italiani anche altri animali, come la cimice asiatica e la Popillia japonica; la Drosophila suzukii; il cinipide galligeno; il Bostrico Tipo; il punteruolo rosso e anche il calabrone asiatico (Vespa velutina) e il coleottero africano, che si stanno rivelando particolarmente aggressivi a causa del calore. “Il caldo accelera lo sviluppo degli insetti, che hanno quindi bisogno di più cibo e acqua, portandoli sempre più spesso a contatto con l'uomo e incrementando il numero di casi di punture e aggressioni”, ha dichiarato Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).